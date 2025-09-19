(ANSA) – ROMA, 19 SET – Alcuni calciatori della Lazio, tra cui il difensore Alessio Romagnoli e l’ex capitano Ciro Immobile, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti nell’ambito di una indagine dei pm della Dda di Roma sui rapporti ed eventuali pressioni messi in atto dai gruppi ultras biancocelesti. Le audizioni – secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Domani – sono state svolte dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale. Gli inquirenti hanno ascoltato anche il portiere Ivan Provedel e il terzino Luca Pellegrini. In base a quanto riferisce il quotidiano ai calciatori sono state mostrate anche alcune foto. Il procedimento all’attenzione dei pm dell’antimafia ricorda quello avviato da tempo dalla Procura di Milano sui gruppi organizzati della tifoseria interista e le infiltrazioni della criminalità organizzata. Non è escluso che proprio tra i due uffici giudiziari ci siano stati negli ultimi mesi scambi di documenti relativi ai gruppi ultras dei due club che sono gemellati. (ANSA).