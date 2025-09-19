(ANSA) – TRENTO, 19 SET – Si allarga l’inchiesta della Procura di Trento contro un sacerdote ed insegnante di religione accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa undicenne all’epoca dei fatti. Ora spunta infatti un nuovo caso di presunte molestie, che sarebbero avvenute nello stesso istituto religioso del capoluogo trentino, dal quale il prete 40enne nel frattempo è stato allontanato. Lo riportano i quotidiani L’Adige, Corriere del Trentino e Il T. Il secondo caso riguarderebbe sempre un’alluna, poco più grande della prima, e i fatti si sarebbero verificati durante le attività pomeridiane della scuola. Il sacerdote, sentito dagli inquirenti, ha respinto le accuse che sarebbero scaturite dal fatto di essere una persona espansiva. (ANSA).