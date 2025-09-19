(ANSA) – ROMA, 19 SET – Due donne e tre uomini sono morti in un attacco russo che ha colpito ieri una zona residenziale della città ucraina di Kostiantynivka, nella regione orientale del Donetsk. Lo rende noto il governatore Vadym Filashkin, citato dai media locali. Il primo lotto di equipaggiamento militare nell’ambito del programma Prioritized Ukraine Requirements List (Purl) è arrivato in Ucraina, riferiscono i media di Kiev citando funzionari Nato. La consegna segue la firma dell’accordo Purl tra Stati Uniti ed Alleanza atlantica del 14 luglio, che consente il trasferimento di armi statunitensi all’Ucraina finanziato da paesi europei. Secondo le fonti Nato citate, ulteriori pacchetti di aiuti sono in arrivo. Finora ne sono stati finanziati quattro tramite il Purl. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’approvazione di una vendita da 780 milioni di dollari di missili anticarro Javelin e relativi lanciatori alla Polonia, che confina sia con la Russia che con l’Ucraina devastata dalla guerra. "Questa vendita proposta sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della Nato che rappresenta una forza di stabilità politica ed economica in Europa", ha dichiarato in un comunicato la Defense Security Cooperation Agency (Dsca) statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita alla Polonia e la Dsca ha fornito la notifica richiesta al Congresso degli Stati Uniti, che deve ancora dare il via libera definitivo all’operazione. (ANSA).