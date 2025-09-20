(ANSA) – PONTIDA, 20 SET – I giovani della Lega, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. "Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda – ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono riferendosi alla presenza di Calenda alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto -. Devono decidere se stare con noi o contro di noi". A quel punto i giovani leghisti hanno cantato: "Calenda, Calenda vaffanc…". I giovani della Lega sono arrivati sul pratone di Pontida, per la manifestazione che anticipa di un giorno il raduno del partito, anche con scritte e cori sull’identità leghista e contro l’immigrazione. Su uno striscione c’era scritto: "Lega anti maranza, la remigrazione avanza" urlando contemporaneamente: "L’Europa è cristiana non è musulmana" e su un cartello la scritta "+ spiedo, – kebab". Un altro striscione è dedicato a Charlie Kirk con lo slogan: "Il vostro silenzio uccide due volte" e l’hashtag "Charlie vive con noi". Altri hanno urlato i nomi di alcune regioni aggiungendo l’aggettivo "libero" riferito in particolare al Veneto e alla Lombardia, mentre qualcun altro ha ironizzato su Roberto Vannacci: "Vannacci è moderato, noi no". (ANSA).