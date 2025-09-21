E’ la giornata del tradizionale raduno leghista a Pontida (provincia di Bergamo). Ministri, deputati, senatori ed europarlamentari, presidenti di regione, assessori, consiglieri, sindaci e militanti del Carroccio si sono dati appuntamenti sul consueto pratone. Tra gli ospiti stranieri il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella.
Tra gli esponenti del governo il vicepremier e segretario del partito Matteo Salvini assieme ai ministri Alessandra Locatelli, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara. Presenti i governatori Attilio Fontana (Lombardia), Zaia (Veneto), Fedriga (Friuli Venezia Giulia).
Numerosi come ogni anno i comaschi presenti. Dal ministro Locatelli al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni al deputato Eugenio Zoffili all’assessore regionale Alessandro Fermi.
