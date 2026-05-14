Sciopero generale lunedì 18 maggio: a rischio servizio ferroviario, scuola e sanità

Si prospetta un lunedì di disagi a causa dello sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base assieme ad altre sigle per 24 ore. L’agitazione coinvolgerà diversi settori, dai trasporti alla sanità, dalla scuola alla pubblica amministrazione.

Lo sciopero avrà un impatto significativo innanzitutto sui pendolari. Per il settore ferroviario, si partirà domenica sera, dalle ore 21, fino alle 21 del giorno successivo.

Il 17 maggio viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21, con arrivo a destinazione finale entro le 22. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Coinvolti sia Trenitalia sia Italo, con possibili cancellazioni e ritardi. Restano previste le consuete fasce di garanzia (6-9 e 18-21), ma il servizio si prevede fortemente ridotto.

Nella sanità, per 24 ore potrebbero essere a rischio le visite specialistiche programmate, gli esami di laboratorio e gli interventi non urgenti, ma dipenderà come sempre dal tasso di partecipazione e adesione alla protesta. Anche le lezioni scolastiche dipenderanno dal livello di partecipazione allo sciopero del personale docente e ATA.

In programma anche manifestazioni e presìdi nelle principali piazze italiane. Il sindacato raccoglie l’appello della Global Sumud Flotilla e con questo sciopero vuole denunciare la guerra in Palestina, la corsa al riarmo e le ricadute economiche e sociali sulle condizioni di vita dei lavoratori.

Chi utilizza i mezzi Atm avrà una giornata difficile già domani, quando è stato proclamato un altro sciopero. Il sindacato Al Cobas ha accolto l’invito della Prefettura e ha ridotto lo sciopero alla sola mattina, visto che nella stessa serata è previsto un concerto in piazza Duomo. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio di tram, bus e metro dalle 8.45 alle 15.