Approvata la riforma della polizia locale, Molteni: “Un altro passo avanti per proteggere le nostre città”

Approvata alla Camera la legge delega di riforma e riordino della polizia locale. “E’ un risultato strategico importante perché rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare le politiche di sicurezza urbana e integrata a tutela dei territori e delle comunità locali – commenta il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Potenziare il coordinamento tra le forze dell’ordine nazionali e le polizie locali, vere sentinelle territoriali di prossimità, significa innalzare la qualità della difesa degli spazi pubblici urbani. Disporre di un corpo di polizia locale al passo con i tempi, più moderno in termini di formazione e aggiornamento e che possa godere di maggiori garanzie e capacità operative rappresenta un valore aggiunto importante per la sicurezza dei cittadini e la vivibilità delle comunità locali”. “La riforma della polizia locale, attesa da decenni – aggiunge Molteni – è un altro concreto passo in avanti del governo per proteggere le nostre città da spaccio, degrado, immigrazione illegale e criminalità giovanile”.