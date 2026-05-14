Autista abusivo cinese fermato dai finanzieri sulla Regina. Maxi multa e patente sospesa

Multa fino a 7mila euro e patente sospesa per un autista cinese che trasportava abusivamente passeggeri. Un servizio di noleggio con conducente non autorizzato, scoperto dalla guardia di finanza durante i controlli sulla strada statale Regina.

I militari delle fiamme gialle cono impegnati con polizia, carabinieri e polizia locale nei controlli straordinari sulla strada del lago, potenziati con l’aumento delle presenze di turisti. I finanzieri della compagnia di Menaggio hanno fermato un autoveicolo guidato da un cittadino cinese, con a bordo due passeggeri stranieri.

I controlli hanno permesso ai militari delle fiamme gialle di accertare che la coppia di turisti aveva prenotato tramite una app la corsa in auto per un costo di 150 euro. Partenza da un hotel di lusso del centro lago, dove i due alloggiavano e destinazione Milano. L’autista, come emerso dagli accertamenti non aveva però la licenza per svolgere il servizio taxi o qualsiasi altra autorizzazione indispensabile per svolgere l’attività di trasporto pubblico non di linea.

L’autista abusivo è stato quindi sanzionato per la violazione di cui all’articolo 86 del Codice della Strada, che prevede il pagamento di una multa da 1.812 a 7.249 euro, il sequestro amministrativo del mezzo per la successiva confisca e la sospensione della patente di guida.