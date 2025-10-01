(ANSA) – TRIESTE, 01 OTT – Un caso di influenza aviaria si è verificato in un’azienda di polli a Povoletto (Udine) e questo comporterà che migliaia di animali saranno abbattuti e l’allevamento chiuso per effettuare la sanificazione. Lo scrive il quotidiano friulano Messaggero Veneto precisando che stamattina si riunirà l’unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Il quotidiano riporta anche che è già stato attivato il cordone sanitario per contenere nel modo più efficace possibile la diffusione del virus e comunque in Confagricoltura Udine sono ottimisti sulla possibilità che quello dell’azienda resti un caso di infezione isolato e che non desta preoccupazione per l’uomo. Il presidente di Confagricoltura Udine, Philip Thurn Valsassina, ha spiegato che "il problema, per le aziende agricole, è di natura economica. L’allevamento in questione sarà chiuso per la sanificazione e la Regione prenderà sicuramente in considerazione la richiesta di attuazione di fondi per permettere all’azienda di ripartire con la propria attività". (ANSA).