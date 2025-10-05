(ANSA) – TRIESTE, 05 OTT – Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. E’ accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa ieri. Protagonista della vicenda è un giovane arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania, per un lavoro. Il giovane è andato nel locale Velox Pizza ed ha acquistato i tre tagliandi, ha "grattato" e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l’episodio al Messaggero Veneto è stato il titolare del locale, Arian Toska, gestore assieme alla moglie Mirela Mance. "Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro – riporta il quotidiano friulano – Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti "Numerissimi" da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro". "A quel punto – ha proseguito il titolare – il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell’acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L’abbiamo soccorso e per fortuna subito si è ripreso ed è stato meglio. Subito dopo è arrivato un suo familiare e l’ha portato a casa. Da quel che sappiamo poi ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l’abbiamo più visto". I titolari del locale hanno comunque festeggiato la vincita. (ANSA).