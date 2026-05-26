Cultura e solidarietà: a Breccia lo spettacolo “Pamela Nubile” per la mensa di Casa Nazareth

Sabato 30 maggio il sipario del Teatro Cristallo di Breccia (quartiere di Como) si alzerà per un appuntamento che unisce la tradizione teatrale goldoniana alla solidarietà concreta.

Alle 21, la compagnia comasca “I Nuovi del Mulino” metterà in scena “Pamela Nubile”, un evento organizzato per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth.

L’ingresso allo spettacolo è libero con offerta; ogni contributo raccolto sarà destinato direttamente alla mensa, punto di riferimento fondamentale che ogni giorno offre un pasto caldo e accoglienza a chi si trova in difficoltà nel territorio della città di Como.

Questo nuovo appuntamento al Teatro Cristallo di Breccia fa parte degli eventi che anche nel 2026 sono organizzati dagli enti promotori (la Fondazione Caritas, la Casa della Missione di Como, la Casa Vincenziana, le Suore Guanelliane e l’Associazione Incroci) per far conoscere e sostenere il servizio della mensa.

Il ricavato della serata, come detto, sarà interamente devoluto a Casa Nazareth, la mensa solidale di Como. Il servizio di via Don Luigi Guanella 12, attivo dal 2021, oltre a garantire un pasto caldo a pranzo e a cena a centinaia di persone ogni giorno, offre uno spazio di ascolto e dignità per chi vive situazioni di fragilità estrema. Sostenere questo spettacolo significa contribuire direttamente all’acquisto di generi alimentari e alla gestione di un servizio che non si ferma mai, trasformando una serata insieme a teatro in un gesto concreto di solidarietà.

Per maggiori informazioni. www.casa-nazareth.it