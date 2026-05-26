Nodo di Arosio, interventi per 17 milioni sulla Novedratese: aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per una delle strade più trafficate della provincia di Como, la provinciale 32 Novedratese. L’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la risoluzione del nodo di Arosio è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Impresa Milesi S.r.l. e Riva Giardini S.p.A., per un importo netto contrattuale pari a 10.049.546 euro.

L’intervento, atteso da anni da cittadini e amministrazioni locali, rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Brianza comasca e prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro, reso possibile grazie al contributo congiunto di Regione Lombardia (12.400.000 euro), Stato (2.012.959 euro), Provincia di Como (2.600.000 euro) e Comune di Arosio (100.000 euro).

La Novedratese rappresenta oggi la strada provinciale con il più elevato volume di traffico del territorio comasco e costituisce un asse fondamentale per gli spostamenti quotidiani di residenti, pendolari e traffico commerciale. Il progetto mira a superare in modo strutturale le criticità che da anni interessano il nodo di Arosio.

Tra le opere previste, la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con via Marconi, il parziale interramento della provinciale 32 attraverso la costruzione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Santa Maria Maddalena, la rimozione degli impianti semaforici e una più ampia riorganizzazione della viabilità esistente. Un insieme di interventi che consentirà di fluidificare i flussi di traffico, ridurre i tempi di percorrenza e incrementare i livelli di sicurezza stradale.

«Si tratta di un passaggio fondamentale per un’opera molto attesa dal territorio – commenta il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca -.L’aggiudicazione della gara segna l’avvio concreto di un intervento destinato a risolvere una delle principali criticità viabilistiche della nostra provincia. Il nodo di Arosio rappresenta da tempo un punto delicato per la mobilità locale e sovracomunale: intervenire significa migliorare la qualità della vita di cittadini e pendolari, sostenere le attività economiche e rendere più efficienti i collegamenti tra territori».

«L’opera è urgentissima e non più procrastinabile – aggiunge il sindaco di Arosio, Alessandra Pozzoli – Auspico il rispetto dei tempi di progettazione esecutiva, affinché i lavori inizino al più presto. Sono consapevole che la realizzazione dell’interramento porterà con sé, inevitabilmente, disagi, ma è una fatica da affrontare con coraggio, se davvero si vuole migliorare la viabilità e la vivibilità del nostro territorio».