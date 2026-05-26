Como, festa Champions in città: bagno di folla e notte di gioia per la squadra biancoblù

Una notte indimenticabile per la città di Como e per chi l’ha vissuta. Ed è soltanto l’inizio, visto che il bello deve ancora arrivare.

Ieri sera i tifosi biancoblù si sono stretti alla loro squadra e ai pullman con la squadra che hanno percorso le vie del centro. Una moltitudine incontenibile in ogni punto, fin dalla partenza dallo stadio Sinigaglia.

Un bagno di folla per festeggiare il gruppo che ha raggiunto il traguardo storico, la Champions League 2026-2027.

A fianco di giocatori, mister Cesc Fabregas e dello staff tecnico, anche il presidente Mirwan Suwarso.

Cori per tutti, come è giusto, anche se per Nico Paz non è mancata una attenzione particolare, con la richiesta al campione argentino di rimanere ancora con i biancoblù nella prossima stagione.

Una celebrazione con cori, botti, fuochi d’artificio e tanta gioia.

L’attesa è grande per la Champions. Ci saranno tutti i più grandi club europei, nessuno escluso. Tra le avversarie del Como, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Borussia Dortmund, Psv, Porto e, per il nostro Paese, Inter, Roma e Napoli. Il sorteggio è previsto il 27 agosto, le prime gare l’8 settembre. Un lungo cammino che porterà fino alla finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.