(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Allerta aranacione per rischio idrogeologico domani in Calabria e sulla Puglia centro-meridionale. Gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Previste, dal tardo pomeriggio di oggi, temporali su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di domani le precipitazioni coinvolgeranno la Puglia, specie i settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).