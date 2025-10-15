(ANSA) – TORINO, 15 OTT – Le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uil Pa e Uspp hanno depositato oggi al Tribunale del Lavoro di Torino un ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori contro il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Mario Antonio Galati. I sindacati contestano una presunta condotta antisindacale legata, secondo quanto riferiscono, alla violazione di accordi e procedure di contrattazione decentrata previste da normative e protocolli vigenti. In particolare alla base dell’azione legale ci sarebbe, spiegano le sigle, l’adozione unilaterale del decreto provveditoriale 155/2025, che avrebbe modificato l’organizzazione del lavoro e gli orari di servizio senza previa consultazione. Il ricorso, redatto dall’avvocata Maria Immacolata Amoroso del foro di Roma, mira "a ottenere il ripristino delle prerogative sindacali e del confronto con l’amministrazione", spiegano i sindacati. Le organizzazioni sindacali ribadiscono infine "la volontà di proseguire con determinazione ogni azione necessaria per garantire il rispetto delle regole e la valorizzazione del ruolo delle rappresentanze sindacali, nell’interesse di tutto il personale". (ANSA).