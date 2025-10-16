(ANSA) – POTENZA, 16 OTT – Sono 41 le persone coinvolte in un’operazione antimafia in Basilicata. I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Potenza – su richiesta della Dda del capoluogo lucano – "nei confronti di 41 persone nell’ambito – è scritto in un comunicato diffuso dall’Arma – di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro". I dettagli dell’operazione saranno forniti in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Potenza. (ANSA).