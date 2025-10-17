(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Domani 𝟭𝟴 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 è prevista l’iniziativa: "N𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 nazionali 𝟮𝟬𝟮𝟱, NO al ritorno al passato". "La scuola democratica si riprende la parola in più di 40 piazze, con flash mob, convegni, manifestazioni. A Roma, dalle 10, sit in davanti al ministero dell’Istruzione", fanno sapere gli organizzatori, ovvero il Tavolo nazionale per la scuola democratica, tra i quali c’è la Flc Cgil. A sostenere la protesta anche il Prc. "Per il governo Meloni e per il ministro Valditara la scuola non è un settore vitale della società italiana, da potenziare e preservare. L’incuria che caratterizza la gestione dell’edilizia scolastica, una tornata contrattuale che già si annuncia "lacrime e sangue" per i docenti, il continuo svilimento del loro ruolo formativo, ne sono la dimostrazione", afferma la segreteria nazionale el partito. "Esprimiamo la nostra adesione all’ iniziativa promossa dal Tavolo nazionale per la scuola democratica, la rete di soggetti collettivi che opera nel mondo della scuola, dell’università, della ricerca, del terzo settore- che il 18 ottobre in molte parti del paese si mobiliterà in difesa di una scuola democratica, partecipata ed inclusiva. Per dare voce alla scuola ed è preciso dovere della politica ascoltarla", rendono noto anche Irene Manzi, Elisabetta Piccolotti, Antonio Caso, rispettivamente capogruppo Pd, AVS e M5S in commissione istruzione alla camera e Giuseppe Buondonno, responsabile nazionale scuola Avs. (ANSA).