(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Frequenti piogge sulla fascia tirrenica per tutta la settimana. A confermare le previsioni è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Fino a domenica – afferma – sono previsti fenomeni anche abbondanti, colpa di una perturbazione atlantica accompagnata anche da un rinforzo dei venti". In particolare, nelle prossime ore rovesci e temporali bagneranno Toscana, Umbria, Lazio e Campania. "In arrivo – aggiunge Tedici – piogge persistenti anche sul Friuli Venezia Giulia mentre altri piovaschi non sono esclusi in Sardegna e localmente sul Medio Adriatico". Le perturbazioni atlantiche saranno accompagnate anche da un rinforzo dei venti che soffieranno tesi da sud su Sardegna, Toscana ed Alto Adriatico, poi nella giornata di giovedì 23 ottobre si intensificheranno fino a burrasca forte soprattutto sulla fascia appenninica. Le piogge interesseranno per tutta la settimana la fascia tirrenica, dalla Toscana fino alla Calabria e solo in Sicilia potremo avere più sole e temperature anche oltre i 30°C. Il resto della Penisola vivrà una settimana variabile. Nel dettaglio: – Martedì 21. Al Nord: piogge sul Friuli Venezia Giulia, ultime al Nordest, nebbie in pianura. Al Centro: rovesci su settori tirrenici. Al Sud: peggiora in Campania. – Mercoledì 22. Al Nord: molto nuvoloso/nebbioso, temporali sullo Spezzino. Al Centro: nuvoloso con rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, schiarite altrove. – Giovedì 23. Al Nord: maltempo. Al Centro: rovesci e vento forte. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, caldo su Sicilia e Calabria ioniche. Tendenza: venerdì soleggiato, poi ancora flusso atlantico con piogge nel mirino delle Tirreniche. (ANSA).