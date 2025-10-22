(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Barbara Mazzali ha annunciato di essersi dimessa dalla giunta della Lombardia, un passo indietro che era nell’aria ormai da tempo. Al suo posto come assessore al Turismo potrebbe presto arrivare in giunta Debora Massari, figlia del pasticcere Iginio. Dietro a questo cambio ci sarebbe la volontà di FdI di rilanciare ulteriormente l’assessorato a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina puntando su una figura tecnica come Massari che ha contribuito negli anni a far espandere il brand dell’azienda di famiglia. Mazzali per ora torna dunque a fare la consigliera regionale ‘semplice’ anche se il suo rientro al Pirellone crea un problema tecnico per FdI visto che decadrebbe dal ruolo di consigliere il bresciano Giorgio Bontempi a cui il partito tiene molto e che potrebbe essere valorizzato con qualche incarico significativo. Mazzali ha espresso "profonda gratitudine" al presidente della Regione Attilio Fontana "per la fiducia e la libertà accordate", e ha voluto ringraziare i collaboratori, i dirigenti e le strutture operative dell’assessorato. "Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me questa esperienza. Lascio questo incarico con orgoglio e gratitudine, e con l’impegno di continuare a lavorare, anche da un’altra prospettiva, per la nostra Lombardia". L’assessore uscente, infine, ha voluto sottolineare la scelta di ritornare alle proprie origini politiche e civiche, rinnovando l’impegno verso il mondo che l’ha sostenuta fin dall’inizio: "Sento il bisogno di tornare a occuparmi del mondo venatorio, che mi ha sempre dato fiducia, affetto e lealtà. È una parte essenziale della mia storia e della mia identità. Continuerò a lavorare per rappresentarlo con la stessa passione e concretezza che ho dedicato alla Lombardia". (ANSA).