(ANSA) – PALERMO, 22 OTT – "Abbiamo fatto bene a bocciare qualche giorno fa la norma della manovra quater del governo Schifani che stanziava 300 mila euro per la Targa Florio, evidentemente non avevano bisogno di quei fondi considerando la spesa che hanno fatto per il mega banchetto a Palazzo dei Normanni". Lo dice il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana e leader del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola. Lo scorso sabato sera Palazzo Reale, sede dell’Assemblea regionale siciliana, è stato addobbato a mega-ristorante per un banchetto con 400 ospiti, evento dell’Aci legato alla Targa Florio Classica. Per l’occasione a Palazzo dei Normanni, patrimonio Unesco e un tempo dimora di Federico II, sono stati allestiti decine di tavoli nel cortile Maqueda ma anche lungo il loggiato dove si trova la Cappella Palatina e nel piano parlamentare. Il catering è stato affidato allo chef Natale Giunta. Tra i presenti il responsabile dell’Aci di Palermo Angelo Pizzuto e l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò (FdI). Assente invece il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno (FdI), impegnato nella manifestazione ‘Patrioti in Comune’, organizzata da Fratelli d’Italia lo scorso weekend a Catania. Più volte in passato il Palazzo è stato aperto a eventi conviviali simili. Nei mesi scorsi qualche disagio si sarebbe verificato per una cena dei giovani dell’Anci. (ANSA).