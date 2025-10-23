(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Tra la serata e la nottata, la perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni ma estendendo alle regioni meridionali un’intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti soprattutto sui rilievi. L’avviso prevede dalla sera di oggi venti da forti a burrasca su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. (ANSA).