Cirimido, scontro tra due auto. Due feriti all’ospedale Sant’Anna

Incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 17.15 a Cirimido. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate in via Strada di mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, oltre ai soccorritori del 118 con due ambulanze. Feriti i due conducenti delle auto, una 27enne e un 42enne, trasportati in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel pomeriggio anche in interventi legati al forte vento. Si segnalano circa venti richieste per rimozione ostacoli, taglio piante e messa in sicurezza prevalentemente nel capoluogo.