Curva Stadio Sinigaglia, il cantiere riceve il sigillo di sostenibilità da Ance Como

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Stadio Sinigaglia: il cantiere per la costruzione della nuova Curva Ovest del Como 1907 ha ricevuto il riconoscimento “Cantiere Impatto Sostenibile” da parte di ANCE Como, come certificazione dell’impegno del progetto verso pratiche costruttive responsabili, sicurezza e sostenibilità lungo tutto il percorso di realizzazione.
Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina presso la sede di ANCE Como a Molteni Enrico & C., l’impresa appaltatrice responsabile della realizzazione delle opere di fondazione della nuova tribuna Ovest.
Il progetto prevede la demolizione dell’attuale tribuna tubolare temporanea e la costruzione di una nuova struttura in cemento armato.

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