Avvisami, il nuovo servizio di Como Acqua per ricevere informazioni precise e gratuite

Como Acqua lancia Avvisami, il nuovo servizio di sms agli utenti attivo da oggi per comunicare a cittadini ed esercenti sospensioni e lavori lungo la rete idrica. Il servizio è gratuito e si rivolge a tutti gli utenti di Como Acqua, con l’obiettivo di rendere la comunicazione più puntuale, utile e personalizzata, riducendo i disagi legati alle interruzioni. Avvisami permette di ricevere sul cellulare un messaggio con tutte le informazioni essenziali – data, orario e area interessata – solo quando realmente necessario e in base alle zone selezionate dall’utente. L’iscrizione, che avviene attraverso l’apposita piattaforma, richiede pochi e semplici passaggi. Può essere effettuata in autonomia oppure con il supporto degli sportelli di Como Acqua, dove il personale è a disposizione per fornire assistenza. “Avvisami ci permette di essere più vicini ai cittadini e alle attività del territorio – commentano dalla società – offrendo un’informazione tempestiva, mirata e utile”.