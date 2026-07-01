Amministrative 2027 a Como, il gazebo del centrodestra unito sabato in via Boldoni

Il centrodestra comasco unito, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, propone un momento di incontro e di ascolto dei cittadini sui principali temi che riguardano il presente e il futuro della città, in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Sabato 4 luglio, dalle 10 alle 12.30, sarà allestito un gazebo in via Boldoni. Saranno presenti i coordinatori provinciali e cittadini delle tre forze politiche: Laura Santin ed Elena Negretti per la Lega, Stefano Molinari e Alessandro Nardone per Fratelli d’Italia, Sergio Gaddi e Davide Gervasoni per Forza Italia, oltre ai consiglieri comunali, ai dirigenti e ai militanti dei rispettivi partiti.

“L’iniziativa – spiegano – rappresenta un’importante occasione per incontrare i comaschi, raccogliere segnalazioni, proposte e idee, confermando la volontà del centrodestra di mantenere un confronto costante con il territorio e con le esigenze dei cittadini per costruire un’alternativa credibile, forte e vincente all’attuale amministrazione comunale in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno”.