(ANSA) – UDINE, 27 OTT – Sarebbe stato individuato, a Padova, il pirata della strada che stamani ha investito e ucciso un ciclista sul ponte della Delizia a Codroipo (Udine). Lo apprende l’ANSA da fonti investigative che tuttavia non confermano ancora l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell’uomo. Alla targa del veicolo incriminato si è giunti grazie alle immagini della telecamera posizionata sul ponte. La vittima è un cittadino indiano, di 46 anni, residente a S.Vito Tagliamento (Pordenone). La bici dell’uomo, avventizio agricolo in zona che si recava al lavoro, è stata trovata dai carabinieri in un fossato centinaia di metri dopo il ponte. (ANSA).