“Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”. 300 studenti a Lurate Caccivio

Questa mattina si è svolta, al Cine Teatro Pax di Lurate Caccivio, la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”.L’iniziativa, dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori del territorio con l’obiettivo di associare alla cultura artistica e teatrale i valori della Polizia di Stato, ha affrontato le tematiche della legalità nelle diverse sfumature.La giornata, organizzata con la collaborazione delle Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria e della Sicurezza Cibernetica e con i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, ha visto la presenza del Questore, Filippo Ferri, dei Sindaci dei Comuni di Lurate Caccivio e di Olgiate Comasco, nonché di autorità civili, militari e del mondo dello sport, tra cui il Coordinatore Rete Istituzionale Provinciale Antiviolenza della provincia di Como, Nicoletta Roperto e il giocatore di basket Andrea De Nicolao, playmaker della pallacanestro Cantù.Presentatrice d’eccezione l’attrice Erika Renai, che ha saputo creare un coinvolgimento energico con i circa 300 studenti delle scuole secondarie, divenuti poi protagonisti attivi grazie alle esibizioni artistiche portate in scena dagli alunni del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como che hanno affascinato il pubblico presente.Contrasto al bullismo, alla violenza di genere, alla sicurezza stradale e informatica e al rispetto delle diversità al centro dell’incontro. Nel corso dei momenti di riflessione sulla legalità un grande contributo è da riconoscere ai testimonial del mondo dello sport delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, gli atleti olimpici Pietro Willy Ruta del canottaggio, Mariagiulia Confalonieri del ciclismo, Irene Burgo della canoa.A chiusura dell’evento, si è svolta la premiazione dei vincitori del gioco interattivo “Kahoot” a cui hanno preso parte i ragazzi presenti in sala e agli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como è stata consegnata una targa a ricordo della giornata.