Scuola Rodari, sabato la manifestazione del Comitato contro il Comune di Fino Mornasco

A Socco, frazione di Fino Mornasco, la scuola elementare “Rodari” rischia di chiudere e la comunità si mobilita. Sabato 16 maggio alle 10 il comitato cittadino organizza una manifestazione pacifica davanti alla scuola primaria di via Indipendenza, per chiedere all’amministrazione di fare marcia indietro. La vicenda va avanti da settimane. L’istituto comprensivo, con il sostegno del Comune, ha deciso di non attivare una prima classe alla “Rodari” dal prossimo settembre, avviando uno svuotamento progressivo del plesso che porterà alla chiusura definitiva nel giro di qualche anno.

Il comitato ha raccolto 830 firme e contesta la scelta su più fronti, dal mancato adeguamento dell’edificio alla gestione dei trasferimenti degli alunni. Il sindaco Roberto Fornasiero ha risposto punto su punto ai microfoni di ETV difendendo la decisione dell’istituto comprensivo, motivata dal drastico calo demografico e dallo stato dell’edificio di Socco, il più datato del comune. La manifestazione di sabato è dunque il prossimo atto di una controversia che, tra ricorsi, lettere e petizioni, non accenna a trovare una soluzione condivisa.