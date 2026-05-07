Etv lancia il nuovo sito. Un portale di notizie e servizi pensato per i cittadini

Le televisioni locali rappresentano da decenni il principale punto di riferimento per l’informazione di prossimità, la dieta mediatica degli italiani è cambiata in modo strutturale nell’ultima decade spostandosi anche online. Secondo il Rapporto Censis 2025, il pubblico è rimasto fedele al teleschermo, affiancandolo ad una navigazione quotidiana su più canali. Proprio per rispondere a questa evoluzione, Espansione Tv ha deciso di rinnovare e potenziare il proprio ecosistema digitale: dai social al nuovo sito internet, nasce una piazza virtuale dove l’autorevolezza della tradizione televisiva si fonde con l’immediatezza e la dinamicità del web.

Il cambiamento parte dalla veste grafica, curata dalla web agency Vergani&Gasco (fresca del successo agli oscar del web, i Webby Awards), ma non si esaurisce in un semplice restyling: è il rilancio di una testata che pone Como e la sua provincia al centro di un progetto digitale più ampio. Cuore pulsante della piattaforma è la sezione Territori, una mappa interattiva che permette di navigare le notizie comune per comune, offrendo al lettore un’informazione capace di scendere nel dettaglio di ogni realtà locale.

Questa attenzione capillare al territorio rispecchia la filosofia storica di Espansione, che da sempre promuove il confronto diretto tra pubblico, esperti e istituzioni durante le proprie trasmissioni. Il nuovo sito porta oggi questo approccio alla sua massima espressione, trasformando l’utente in un protagonista attivo attraverso strumenti di dialogo con la redazione e la possibilità di far sentire la propria voce con sondaggi sui temi più caldi di attualità. L’obiettivo finale è quello di rendere il sito un vero “gemello digitale” del territorio: un punto di riferimento dove trovare in tempo reale anche informazioni pratiche su viabilità, meteo e servizi, accorciando le distanze tra la testata e i cittadini.A fare da ponte tra il piccolo schermo e il web c’è EtvPlay, la piattaforma multimediale che rende l’informazione accessibile in ogni momento, con tutti i servizi e le produzioni della testata fruibili on-demand o in streaming direttamente sulla propria Smart TV o sullo smartphone tramite le app.

Sul fronte social, intanto, la presenza storica su Facebook e il nuovo profilo Instagram vengono ripensati come canali editoriali autonomi, capaci di raggiungere anche le fasce di pubblico più giovani. Per chi cerca un’informazione ancora più immediata e “su misura”, la testata potenzia la propria presenza istantanea attraverso i canali WhatsApp e Telegram, che garantiscono le breaking news direttamente sullo smartphone. A tutto questo si affianca la newsletter che trova in questo nuovo ecosistema una collocazione organica, a disposizione di chi è sempre in movimento e vuole restare connesso con il territorio.