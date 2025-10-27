(ANSA) – CASARSA DELLA DELIZIA, 27 OTT – Una persona è stata investita e uccisa mentre stava transitando lungo il ponte della Delizia, che collega Casarsa (Pordenone) con Codroipo (Udine). Sul posto hanno operato, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, l’ambulanza e il personale specializzato dell’elisoccorso. Non è ancora nota al momento la dinamica dell’accaduto: la vittima indossava un giubbino ad alta visibilità ed è stata travolta da un veicolo – pare un furgone – che non è sul posto. Indagini da parte dei carabinieri per capire se all’origine della tragedia ci sia l’azione di un pirata della strada. (ANSA).