(ANSA) – SAN GIULIANO DI PUGLIA, 30 OTT – La seduta straordinaria del consiglio regionale del Molise aprirà domani la Giornata della Memoria a San Giuliano di Puglia. A 23 anni dal disastro del crollo della scuola ‘Jovine’, con la morte dei 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio, la comunità si ritrova nei luoghi del dramma per commemorare i propri figli. Alle 9:45 il presidente del consiglio regionale, Quintino Pallante, il governatore, Francesco Roberti, assessori e consiglieri regionali terranno con il sindaco del paese, Antonello Nardelli, una serie di interventi sul ricordo dei piccoli e sulla sicurezza degli istituti scolastici. Alle 11.32 – l’ora nella quale collassò la scuola il 31 ottobre 2002 – nel cimitero si terrà un momento di raccoglimento scandito dai rintocchi della Campana degli Angeli seguito dalla deposizione di una corona di fiori nel Parco della Memoria. Nel pomeriggio, alle 16, si svolgerà la conferenza sulla sicurezza degli istituti scolastici italiani e, alle 18, nella chiesa madre, la messa a suffragio delle vittime. Alle 20 la fiaccolata lungo il percorso della Memoria: dal parco passando per il palazzetto fino al cimitero. (ANSA).