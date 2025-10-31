(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Samarcanda, in Uzbekistan, ospiterà fino al 13 novembre la Conferenza Generale dell’Unesco 2025 che per la prima volta in 40 anni è organizzata al di fuori di Parigi. L’ evento darà forma alle future priorità dell’Organizzazione oltre che alla nomina ufficiale del prossimo Direttore Generale dell’Unesco, che sostituirà Audrey Azoulay, e all’ adozione della prima raccomandazione globale sull’etica delle neuro tecnologie. La conferenza sarà caratterizzata anche da dibattiti tematici, mostre ed eventi collaterali che esploreranno il futuro dell’istruzione, della scienza, della cultura e dell’informazione. Aprendo la conferenza il Presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha espresso il profondo orgoglio della nazione nell’ospitare l’evento e ha riaffermato l’importanza della missione dell’Unesco nell’odierno panorama geopolitico. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di iniziative globali lungimiranti sull’intelligenza artificiale, l’istruzione e la tecnologia etica che mirano a promuovere la pace, la comprensione e il benessere dell’umanità. "Sviluppare un’istruzione inclusiva e integrare ampiamente le tecnologie di intelligenza artificiale nel processo educativo è diventato un compito urgente del nostro tempo. È fondamentale garantire pari accesso a un’istruzione di qualità per ogni bambino, indipendentemente dalle condizioni fisiche o sociali", ha affermato Mirziyoyev. (ANSA).