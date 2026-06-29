Polizia locale di Como contro gli Ncc abusivi, sequestrata un’auto e multe a raffica

Controlli mirati della polizia locale di Como per contrastare irregolarità e abusivismo nel settore degli Ncc, noleggio con conducente. Nell’ultima settimana sono stati effettuati 15 accertamenti. In piazza Matteotti, gli agenti hanno controllato un’auto sulla quale stavano salendo due turisti arabi che da Milano erano stati portati a Como per un tour in barca. Il conducente esercitava il servizio di trasporto di persone in totale assenza delle autorizzazioni. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. Un autista è stato multato per la mancanza della revisione e due perché non avevano il certificato di abilitazione professionale. Accertate anche due violazioni del regolamento comunale NCC.