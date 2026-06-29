Ufficiale, Nico Paz rimane al Como. Il giocatore: “Opportunità unica per continuare a crescere”

Nico Paz rimane al Como. La notizia, già nota da giorni, è stata ufficializzata congiuntamente dal Real Madrid e dal club lariano.

“Il Real Madrid C.F., Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo per la permanenza del giocatore nel club italiano anche per la stagione 2026-2027 – dice il comunicato delle due società – L’accordo, raggiunto su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un’opzione di riacquisto unilaterale dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028”.

Il giocatore sulla sua pagina Instagram ha così commentato questa ufficializzazione. “Dopo diverse settimane di riflessione, ho deciso che la migliore opzione per la mia carriera in questo momento è rimanere al Como per un altro anno, nel club che mi ha dato l’opportunità di crescere e diventare il giocatore che sono oggi. Personalmente credo che sia la decisione migliore sia per me che per il Real Madrid, poiché questo è un anno molto importante in questa fase della mia carriera e un’opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi al meglio per il futuro”.

Nico Paz in azione nella sfida contro l’Udinese (foto Roberto Colombo)