Regina presa d’assalto da quasi 40mila veicoli. Numeri record nel weekend dei fuochi all’Isola

Regina presa d’assalto da quasi 40mila veicoli tra sabato e domenica, nel fine settimana della tradizionale sagra di San Giovanni, con lo spettacolo pirotecnico sull’Isola Comacina. Sulla statale del Lago il traffico è stato incessante, con un picco di quasi 1500 passaggi nel primo pomeriggio del 26, quando in Tremezzina hanno cominciato a riversarsi visitatori e turisti che volevano assistere ai fuochi d’artificio.

L’imponente dispositivo di sicurezza predisposto in una riunione in prefettura e organizzato dalla questora ha permesso di evitare il collasso della viabilità. Massiccio il dispiegamento degli operatori di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e polizia provinciale. Inevitabili comunque le code, soprattutto nel tratto delle famigerate strettoie nei centri abitati della Tremezzina, dove è sufficiente un veicolo ingombrante per creare un blocco del traffico.

Nella giornata di sabato il varco di Ossuccio ha registrato il passaggio di 18.791 veicoli. Dopo il picco del primo pomeriggio, l’afflusso record è proseguito fino alle 18, prima della chiusura della strada in vista dei fuochi sull’Isola Comacina. A ridosso della mezzanotte e quindi al passaggio della giornata di domenica il traffico è nuovamente aumentato per il rientro dalla sagra di San Giovanni. Fino alle 2 della notte il passaggio dei veicoli è rimasto intenso.

Complici le prime ore della notte e poi quelle del mattino, con la messa all’Isola Comacina e l’arrivo di comaschi e turisti in cerca di un po’ di refrigerio al gran caldo sulle spiagge del Lago di Como, anche la giornata di domenica ha registrato numeri record di passaggi. Complessivamente, sono stati 18.540 nelle 24 ore, con un ulteriore picco per i rientri alle 18.

“Il sistema allestito per la sagra di San Giovanni e il piano di sicurezza hanno funzionato perfettamente – sottolinea il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli – Grazie a un grandissimo lavoro di squadra nonostante le presenze numerosissime come previsto il meccanismo ha retto e ha garantito un’ottima riuscita dell’evento”.

L’attesa, dopo l’ennesimo fine settimana da record si sposta sulla prossima riunione per il cantiere della variante della Tremezzina, convocato per il 9 luglio. La speranza resta sempre di avere finalmente un cronoprogramma aggiornato e la conferma sull’attesa accelerazione dei lavori”.