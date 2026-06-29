Università dell’Insubria, immatricolazioni dal 1° luglio: a Como parte Farmacia

E’ tempo di immatricolazioni all’Università degli Studi dell’Insubria di Como e Varese. Da mercoledì 1° luglio si aprono le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, ad accesso libero, per l’anno accademico 2026-2027.

Le procedure di immatricolazione si svolgono esclusivamente online. Nella pagina dedicata sul sito www.uninsubria.it sono disponibili tutte le informazioni riguardanti le modalità e le scadenze, le indicazioni sulla verifica della preparazione iniziale e i servizi di supporto per le future matricole.

Per i corsi ad accesso programmato è necessario consultare i singoli bandi di ammissione, che prevedono scadenze differenziate e procedure on-line dedicate.

Per accompagnare l’avvio delle immatricolazioni, venerdì 3 luglio l’Università dell’Insubria organizza una nuova edizione di Porte Aperte, l’evento di orientamento dedicato a studenti e famiglie, che si svolgerà dalle 10 alle 12.30 nelle sedi di Como, Varese e Busto Arsizio.

Durante la mattinata sarà possibile incontrare docenti, tutor e personale amministrativo per ricevere informazioni sui corsi di studio, sulle modalità di accesso, sulle opportunità all’estero, sulle borse di studio, sugli alloggi, sulle tasse universitarie e sui servizi agli studenti.

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione tramite Eventbrite.

Tra le novità del prossimo anno accademico, due nuovi corsi di studio: il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e il corso di laurea in Tecniche digitali per l’ambiente e le costruzioni (Tedac). Il primo, nella sede di Como, abilitante alla professione di farmacista, è un corso ad accesso libero organizzato dal Dipartimento di Scienza e alta tecnologia e dal Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita. Sono previsti anche insegnamenti dedicati all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito farmaceutico. Il secondo, ad accesso programmato e con sede a Varese, forma il geometra laureato, una figura tecnica che unisce competenze tradizionali e strumenti digitali avanzati. Il titolo è abilitante alla professione, con un tirocinio svolto in imprese, studi professionali ed enti pubblici e privati.

Novità anche per due corsi già presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo: il corso di laurea in Informatica sarà attivato anche nella sede di Como, mentre per Biotecnologie sarà disponibile la modalità part-time.

Sul sito, nella sezione Corsi di laurea sono disponibili le schede informative dei singoli corsi.