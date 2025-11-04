(ANSA) – BARI, 04 NOV – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è giunto, in rappresentanza del Capo dello Stato, nel Sacrario militare dei caduti d’Oltremare di Bari dove si svolgono le celebrazioni solenni del Giorno dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate. Alle celebrazioni partecipano, fra gli altri, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (in rappresentanza del governo), il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il questore di Bari, Massimo Gambino. (ANSA).