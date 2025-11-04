(ANSA) – MILANO, 04 NOV – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti della sottosegretaria a Sport e Giovani Federica Picchi, esponente di FdI, al centro di polemiche per aver rilanciato alcune storie Instagram dal sapore novax. Il testo – presentato dal capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino – chiedeva di rimuovere la sottosegretaria dalla giunta. Con voto segreto è stato approvato con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l’apporto di diciannove franchi tiratori nel centrodestra. Picchi, su Instagram, aveva ricondiviso delle storie del dipartimento di salute americano guidato da Kennedy Jr sulla correlazione tra l’autismo e il vaccino per l’epatite B. Considerata vicina ad Arianna Meloni, la sottosegretaria era subentrata in corsa nella giunta lombarda al posto di Lara Magoni, eletta alle elezioni europee sempre con FdI. Ieri, tra l’altro, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia avevano incontrato in Regione proprio Arianna Meloni insieme al deputato Giovanni Donzelli. Nell’ultima seduta d’Aula, il documento non era stato discusso perché non si era raggiunta la maggioranza assoluta del Consiglio regionale, ossia due terzi dell’Aula che equivalgono a 42 consiglieri, nonostante il voto di diversi franchi tiratori. (ANSA).