“ExpoAid, Io persona di valore”: al via a Rimini la tre giorni dedicata a disabilità e inclusione

ExpoAid, Io persona di valore. È ufficialmente iniziata la tre giorni a Rimini che coinvolge persone, famiglie, professionisti, istituzioni, enti del terzo settore e dell’associazionismo italiano. Oltre 50 seminari, corsi e laboratori, poi la mototerapia e due serate sotto le stelle.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è prima di tutto una piattaforma non virtuale in cui incontrarsi, fare rete e condividere buone pratiche. È un’esperienza per mettere in luce il valore di ogni persona, trasformando limiti in opportunità. Spazio all’arte, alla ristorazione, allo sport e a numerose riflessioni su temi fondamentali come lavoro, autonomia, progetto di vita, malattie rare, nuove tecnologie ed emergenze.

Nella giornata di apertura presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a cui si sono aggiunti i messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di papa Leone, dei ministri Zangrillo e Crosetto. Per il presidente Mattarella si tratta di un “significativo momento di riflessione dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità, risorsa preziosa per la comunità”. Il pontefice ha ricordato inoltre che “la dignità di ogni persona deve essere rispettata adesso, non domani. E la situazione di miseria di tante persone a cui viene negata questa dignità dev’essere un richiamo costante per la nostra coscienza”.