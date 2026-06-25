Incidente a Griante, schianto tra camion e furgone. Regina chiusa

Incidente intorno alle 8.30 di questa mattina sulla statale Regina a Griante. Lo schianto tra un furgone e un camion per motivi ancora da accertare. Due i feriti, due uomini di 24 e 25 anni. L’autista del furgone – da quanto si apprende – è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi.

Ingente mobilitazione dei mezzi di soccorso. Sulla Regina sono arrivate due ambulanze e un’automedica mentre in volo si è alzato l’elicottero. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo, media gravità. Per consentire le operazioni la statale è stata chiusa, inevitabili le conseguenze sul traffico. Dinamica e ricostruzione dell’incidente affidate ai carabinieri di Menaggio.