(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 06 NOV – Nel Giubileo della Speranza nasce una nuova iniziativa a favore dei poveri, la "Lavanderia di San Francesco d’Assisi". La struttura sarà inaugurata oggi dal card. Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, e sorgerà a Parma nei locali della Caritas. L’iniziativa si inserisce sulla scia delle Lavanderie di Papa Francesco ormai diffuse in diverse parti d’Italia come Roma, la città in cui avvenne la prima apertura nel 2017, Genova, Torino, Napoli, Catania e San Ferdinando (Reggio Calabria). Luoghi in cui le persone bisognose e senza fissa dimora possono trovare gratuitamente tutto l’occorrente per la cura della propria igiene personale e del bucato, dando loro anche la possibilità di fruire del servizio docce. "Questa inaugurazione – sottolinea il vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi – rappresenta un prezioso tassello che completa il mosaico di attenzioni e servizi della Caritas alla persona in difficoltà, nelle sue diverse esigenze primarie". Un’iniziativa che vede la collaborazione di soggetti diversi, dall’Elemosineria Apostolica alle aziende che hanno contribuito alla riuscita del progetto. "Grazie alle persone che ci vengono a chiedere aiuto: il loro volto – conclude il vescovo – è un continuo appello a restare umani e a rendere più umana e giusta la nostra convivenza". (ANSA).