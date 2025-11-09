(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 09 NOV – I cristiani sono le "pietre vive" di "questo edificio spirituale" che è "la Chiesa" e sono chiamati "a diffondere nel mondo il Vangelo di misericordia, di consolazione e di pace, attraverso quel culto spirituale che deve risplendere anzitutto nella nostra testimonianza di vita". Lo ha detto all’Angelus papa Leone. "E’ in questo sguardo spirituale che dobbiamo allenare il cuore – ha aggiunto -. Tante volte, le fragilità e gli errori dei cristiani, insieme a tanti luoghi comuni e pregiudizi, ci impediscono di cogliere la ricchezza del mistero della Chiesa", poichè "la sua santità – afferma citando Joseph Ratzinger – non risiede nei nostri meriti, ma nel ‘dono del Signore, mai ritrattato’, che continua a scegliere ‘come contenitore della sua presenza, con amore paradossale, anche e proprio le sporche mani degli uomini’". "Camminiamo allora – il suo incoraggiamento – nella gioia di essere il Popolo santo che Dio si è scelto". (ANSA).