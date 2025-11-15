(ANSA) – GENOVA, 15 NOV – Il Centro Operativo Comunale si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione per temporali e piogge diffuse, dalle ore 12.00 alle ore 20.59 di domani, domenica 16 novembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue la fase operativa di preallarme – e, già da oggi, a limitare gli spostamenti per esigenze di reale ed effettiva necessità. Già da questa sera viene introdotto il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata "Aldo Moro". Da domani mattina, e già in allerta gialla, per motivi precauzionali è disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale. Chiusi tutto il giorno Museo del Risorgimento, Museo Archeologico e MUCE-Museo Certosa di Genova. In via Nicoloso da Recco, a Pegli, nell’area interessata dal crollo di un muraglione, è presente sul posto anche Ireti insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Aster e Protezione Civile. Permangono le criticità legate allo smottamento, numerosi i nuclei familiari della zona privi del servizio di distribuzione gas: attivata la Protezione Civile comunale per l’eventuale fornitura di cibo ed acqua. Sempre a Pegli, per motivi di sicurezza, chiusura temporanea di via Beato Martino da Pegli a causa del distacco dei tiranti dei lampioni dell’illuminazione pubblica. Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali e il sottopasso di Brin. (ANSA).