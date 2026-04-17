Como in ombra, il Sassuolo vince per 2-1: stop pesante in ottica Champions

Uno stop pesante, in ottica Champions, dopo quella che il Como è stata una delle peggiori gare della stagione, Allo stadio di Reggio Emilia i neroverdi si sono imposti con il punteggio di 2-1. In classifica i lariani rimangono fermi a quota 58 punti, a -2 dalla Juventus e a +1 dalla Roma. La Juve domenica attende il Bologna, mentre la Roma domani ospita l’Atalanta. La squadra di mister Cesc Fabregas deve ora archiviare velocemente questo stop: martedì alle 21, infatti, i biancoblù sono attesi dalla storica semifinale di Coppa Italia a San Siro con l’Inter.

Curiosamente tutte le reti sono state nei minuti finali del primo te,po. Al 42′ il gol del vantaggio dei padroni di casa con Volpato. Contropiede letale dei neroverdi dopo un corner per il Como. Nzola ha recuperato palla ed è partito tutto solo verso la porta avversaria, cross perfetto a Volpato che dalla distanza ha messo in rete con un pallonetto. Difesa lariana non ineccepibile. Al 44′ raddoppio immediato della squadra di Fabio Grosso: altro errore della retroguardia del Como, Laurientè ha servito Nzola che tutto solo ha tirato e e ha battuto Butez.

Un pesante 1-2 con immediata reazione del biancobù: cross di Smolcic da fuori area per Nico Paz che con un colpo di testa ha spedito in rete la palla, beffando il portiere del Sassuolo Turati.

Nella seconda parte non è giunta la reazione che ci si attendeva dagli ospiti, anche se per il Como non è mancata una clamorosa occasione. Al 68′ pallone in area di Nico Paz che prima ha uncinato poi ha tentato il pallonetto: il portiere neroverde Turati, quando la sfera stava per entrare, l’ha tolta letteralmente dalla porta evitando il gol del 2-2.

Un poco brillante Como non è riuscito a combinare molto altro, fino al fischio finale non sono comunque mancati volontà e tentativi di portarsi in avanti, ma senza sbocchi.

Per i biancoblù negl ultimi tre turni soltanto un punto, con il pari a Pasquetta in trasferta a Udine; poi le sconfitte in casa con l’Inter e a Reggio Emilia con il Sassuolo. Dopo il match di Coppa Italia a San Siro il campionato della squadra di Fabregas riprenderà domenica 26 aprile allo stadio Marassi con il match contro Il Genoa.