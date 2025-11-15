(ANSA) – L’AQUILA, 15 NOV – Nuovi contenuti su L’Aquila spuntano in queste ore su TikTok, dentro una bolla digitale che racconta la città con gli occhi dei migranti e del sistema dell’accoglienza. A emergere è il profilo del giovane afghano @khybershinwari17, oltre 23 mila follower e quasi 400 mila like, che in bio si presenta come vlogger e parla in pashto a una community di connazionali sparsi tra Europa e Asia, realizzando contenuti in diverse aree d’Italia. Negli ultimi giorni ha pubblicato alcuni video girati tra le vie del centro storico e davanti alla mensa dei poveri di Celestino, diventata uno dei principali punti di riferimento per chi arriva direttamente in città, anche grazie al passaparola tra le comunità afghane e pakistane. Nelle clip il creator scherza sul cibo definendolo "langar", cioè una cucina comunitaria gratuita e aperta a tutti, tipica dei gurdwara, i templi sikh: un richiamo usato in chiave ironica per descrivere la mensa e la distribuzione dei pasti. Mostra la quotidianità della comunità afghana, senza lanciare inviti espliciti a raggiungere il capoluogo abruzzese come meta ideale per ricevere protezione. I suoi contenuti, in ogni caso, si affiancano a quelli di @Hayatkhan, l’influencer che aveva realizzato alcuni video sulla città, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Aquila come tappa ormai riconoscibile nelle narrazioni online delle rotte migratorie. In quei video L’Aquila veniva indicata in modo diretto come meta ottimale. I due influencer si conoscono personalmente, come dimostrano alcune foto pubblicate sui social. Nelle ultime settimane, spinti anche da questo passaparola social veicolato attraverso TikTok, decine di migranti hanno raggiunto la città, dormendo all’addiaccio per giorni prima di essere trasferiti in strutture di accoglienza tra Calabria e Basilicata. (ANSA).