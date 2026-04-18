Cantù-Varese: è l’ora del derby. Coach De Raffaele: “Sarà una sfida di emotività”

La Pallacanestro Cantù si prepara ad affrontare il derby con Varese, una sfida non solo sentita ma anche fondamentale per la classifica. Palla a due al PalaDesio alle ore 19 di domani. I brianzoli reduci dal ko contro Bologna tornano in casa per un match caldissimo contro un avversario ben strutturato.

«Mi aspetto una partita tra due squadre che avranno desiderio di vincere, non soltanto per la classifica e i diversi obiettivi, ma anche per il fatto che questo è un derby molto sentito» ha detto alla vigilia coach Walter De Raffaele. «Varese – aggiunge – è una squadra che gioca ad alto ritmo, con atletismo e grande talento negli esterni, che hanno la capacità di crearsi un tiro in qualsiasi momento. Per noi sarà un elemento importante la capacità di limitare individualmente il loro gioco in uno contro uno, avendo il giusto impatto fisico. Green dovrebbe essere della partita – spiega ancora il tecnico – mentre aspettiamo di capire le condizioni di Ballo, che si porta dietro un problema alla caviglia da lunedì sera. Sarà una sfida di emotività, in cui so che il pubblico ci darà energia e positività. D’altronde – conclude l’allenatore – non capita tante volte in una carriera di giocare partite in un ambiente così e queste sono situazioni in cui tutti i protagonisti dovranno avere soltanto voglia di viversela».