(ANSA) – TRIESTE, 24 NOV – "Sui collegamenti ferroviari, 7-8 anni fa si è fatta una scelta, di non volere l’alta velocità e quindi l’alta capacità in Friuli Venezia Giulia, ed è stato un errore importante. Tagliamo un corridoio fondamentale, che è quello di Lisbona-Kiev, e mi auguro che qualcuno possa ripensare a questa scelta". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga a margine del convegno promosso dal gruppo Nem a Trieste, sullo sviluppo di traffici, infrastrutture e investimenti legati al territorio. Quanto ai collegamenti che interessano il porto di Trieste, Fedriga ha sottolineato che "non possiamo non guardare al Far East, mentre la parte atlantica ovviamente ha altri punti di approdo. Dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo lavorare con partner che guardino ai nostri collegamenti come unica alternativa forte ai commerci con l’Europa e con l’Occidente e su questo per me l’India – ha precisato – può essere veramente un Paese strategico, così come tutti i Paesi dall’India fino al porto di Trieste". (ANSA).