(ANSA) – MONTEPULCIANO, 29 NOV – "La straordinaria partecipazione, anche il numero degli interventi e la qualità, sono la conferma che c’è un grande bisogno di discutere a tutti i livelli del partito, non soltanto tra gli eletti, tra chi occupa ruoli istituzionali. Una grande necessità di discutere, di entrare nel merito con le nostre proposte per costruire l’alternativa. Quindi il messaggio innanzitutto è rispetto ai nostri competitori politici, cioè la destra, la destra destra. Qui l’alternativa c’è, ed è un’alternativa secca sull’economia, su come si organizza la società, sui rapporti tra Stato e cittadino, su difesa dello Stato di diritto". Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, a margine dell’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano. "Siamo oltre mille persone, da tutta Italia. È un messaggio molto, molto chiaro. E anche il numero degli interventi, la pazienza di ascoltarsi, di ascoltare. Il messaggio molto chiaro è al Paese e alle destre: noi siamo assolutamente in campo" (ANSA).