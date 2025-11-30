(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Una domenica soleggiata in gran parte d’Italia chiude il mese di novembre con una pausa dal maltempo. Per la prossima settimana è però attesa qualche pioggia. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Nell’ultima domenica di novembre si prevedono "condizioni decisamente più stabili su buona parte dell’Italia con prevalenza di sole al Centro Sud e solo il passaggio di nubi al Nord. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse e di qualche grado sotto la media climatologica a causa anche dei venti dai quadranti settentrionali. Nella seconda parte della giornata – prosegue il meteorologo – una debole perturbazione in arrivo da oOest porterà piovaschi sulla Liguria di Levante e in alta Toscana". Dalla prossima settimana è invece attesa vasta area di bassa pressione che dal Nord Europa si estenderà verso Sud, con perturbazioni e masse di aria fredda che potranno raggiungere anche l’Italia. "Il risultato – osserva Gussoni – sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da lunedì primo dicembre, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre". Nel dettaglio: Domenica 30: al Nord pioviggine isolata in Liguria, nuvoloso altrove; al Centro via via più nuvoloso, ma asciutto; al Sud in prevalenza stabile e soleggiato. Lunedì 1: al Nord: molto nuvoloso, piogge sparse; al Centro variabile, rovesci su Toscana e Lazio; al Sud nubi sparse e schiarite. Martedì 2: al Nord molto nuvoloso; al Centro piogge su Lazio e Molise: al Sud piogge sparse in Campania e in Puglia. (ANSA).