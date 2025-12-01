(ANSA) – TORINO, 01 DIC – Sono state più di cento le candidature da tutta Italia alla terza edizione del Premio Giornalistico "Paolo Osiride Ferrero" 2025, che per la prima volta vede una sezione dedicata al Premio Speciale per l’Attivismo 2025. Si sono aggiudicati il Premio Carta Stampata Michele Calamaio e Lorenzo Di Stasi, con l’articolo "My Disability, My Choice", pubblicato su La Revue Dessinée; il Premio Radio e Tv Andrea Bettini, per il servizio "John McFall, il primo parastronauta della storia, si prepara per volare nello spazio" trasmesso il 17 marzo 2025 nella rubrica scientifica Futuro24 di RaiNews24 e il 28 marzo 2025 nella rubrica SportAbilia di Rai Sport; il Premio Web e Social Carmela Cioffi, con l’articolo "L’impatto della crisi climatica sulle persone con disabilità", pubblicato il 23 aprile 2025 su A Fuoco (progetto di Facta, Slow News e Pagella Politica). Marina Cuollo, scrittrice e attivista, premiata per l’impegno continuo profuso nel cambiare la narrazione pubblica sulla disabilità, ha vinto il Premio Speciale per l’Attivismo 2025, presieduto dalla giornalista e attivista Valentina Tomirotti. A proclamare i vincitori presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino è stato il direttore dell’ANSA Luigi Contu che presiede la giuria. Nell’incontro è stato presentato ResponsAbilmente, il nuovo canale ANSA dedicato al Terzo Settore, all’inclusione e all’accessibilità. Il Premio è ideato e promosso dalla Cpd – Consulta per le Persone in Difficoltà, grazie al sostegno e alla partnership strategica con Fondazione Crt all’interno del progetto Agenda della Disabilità. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, della Città di Torino e della Regione Piemonte, e si svolge in collaborazione con il Master in Giornalismo Giorgio Bocca dell’Università di Torino, l’Associazione Angelo Burzi, Opes aps, Vita.it, con la media partnership dell’Agenzia ANSA e La Stampa e il sostegno di Astm Group, Avio Aero e Fondazione Venesio Ente Filantropico. (ANSA).